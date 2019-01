Ribaltamento sul Sempione, ferito un uomo

Un uomo di 73 anni è rimasto ferito nel ribaltamento della sua automobile a Castellanza. È successo lungo il Sempione, nel tratto al confine con Olgiate Olona, all’altezza del cimitero castellanzese.

La dinamica non è ancora chiara. Ciò che è certa è la scena che si sono trovati davanti i soccorritori quando sono arrivati sul posto poco dopo le 19.30: l’auto finita con ruote all’aria.

L’uomo è stato soccorso in codice rosso ma dopo le prime cure sul posto le sue condizioni sono apparse meno gravi. È stato trasportato in ospedale a Busto in codice giallo