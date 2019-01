“Ridatemi la mia valigia ventiquattrore”

Sabato pomeriggio a Barza, mi hanno rubato il pc e una borsa 24h in pelle marrone con combinazione (foto di repertorio) , a me molto cara: contiene molti dei miei ricordi, specialmente di mio figlio e documenti di lavoro. Spero che il mio appello possa arrivare alla persona che ha fatto questo gesto e possa ridarmi quanto mi è stato portato via, ci tengo in particolar modo alla mia 24h. Se qualcuno la dovesse trovare buttata da qualche parte può contattarmi tramite VareseNews o all’interno della borsa troverete i miei contatti, sicuramente è stata aperta per vedere cosa c’era dentro. Grazie.

Eleonora Contadin