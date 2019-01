Sabino e gli altri: i risultati dei varesotti alla Marcialonga

Il Varesotto che ama gli sci stretti ha “inviato” anche in questo gennaio 2019 il proprio “contingente” alla Marcialonga, la più importante gara italiana di sci di fondo sulle lunghe distanze la cui prova principale misura 70 chilometri. La 46a edizione è stata largamente dominata dagli stranieri e in particolare dagli scandinavi con i norvegesi Petter Eliassen e Andreas Nygaard ai primi due posti e lo svedese Oskar Kardin a completare il podio. Tra le donne posizioni invertite: due svedesi davanti – Britta Norgren e Lina Korsgren – e una norvegese terza, Astrid Slind. (foto: Visitfiemme)

Gli atleti della provincia di Varese non erano particolarmente numerosi, specie se confrontati con alcune edizioni del passato, ma hanno ugualmente dato buona prova di sé con anche la conquista di un alloro. Sabino Maffei, classe ’49 di Induno Olona, ha infatti vinto la categoria degli over 70, unico successo di un italiano nelle varie classi di età in cui vengono stilate le classifiche finali. Maffei, che gareggia per lo Sci Nordico Varese, ha chiuso la propria fatica in 4 ore, 9 minuti e 4″ ed è risultato anche il miglior fondista della nostra provincia tra quelli che hanno preso parte alla kermesse che si snoda tra Moena e Cavalese.

Di seguito tutti i risultati degli atleti varesotti, o almeno di quelli che siamo riusciti ad avere notizia attraverso il sito con i riscontri cronometrici della Marcialonga. Se volete segnalare assenze o imprecisioni, scriveteci a sport@varesenews.it; provvederemo a correggere la nostra graduatoria. Per leggere l’elenco, il nome di ogni concorrente è preceduto dalla posizione finale e seguito da località di provenienza, club di appartenenza e tempo all’arrivo.