Samarate e Ferno ricordano i Cinque Martiri, i cinque partigiani trucidati dai fascisti nell’inverno del 1945 in una cascina di Ferno.

Venerdì 4 gennaio, alle 18.30, sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Ferno. Sabato invece si terrà la Messa a Verghera, alle 8.30: da qui partirà il corteo che condurrà fino al cimitero, dove saranno posate le corone di fiori per i giovani vergheresi uccisi. Alle 10 nella Sala Consiliare di Ferno, via Roma 51, ci sarà la commemorazione ufficiale con l intervento delle autorità, delle scuole di Ferno e dell Avv. Stefano Tosi, vicepresidente ANPI Provinciale Segue corteo con deposizione corone.

Parteciperanno: Anpi Verghera, Samarate e Ferno; Ass.ne Alpini Samarate e Ferno; Ass.ne Del Fante Samarate; Ass.ne Artiglieri Samarate; Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce Samarate; Ass.ne Genieri Samarate; Ass.ne Marinai Ferno; Circolo San Martino Ferno; Ass.ne Combattenti Samarate e Ferno; Spi Cgil; Auser Ferno; Protezione Civile Intercomunale Lonate Pozzolo / Ferno; Nucleo Protezione Civile Carabinieri in Congedo; Scuole di Ferno; Ass.ne Carabinieri Lonate Pozzolo; Corpo Musicale La Filarmonica di Verghera; Corale Beata Giuliana di Verghera; Corpo Musicale di Ferno, Pro Loco Ferno, Centro Diurno Anziani Ferno, Associazioni Sportive Fernesi, Circolo cooperativa La nazionale Verghera, Circolo Unione Cooperativa Samarate.

La Cooperativa San Martino proporrà invece sabato 5 gennaio “Rock d’autore Memoria e Resistenza”, lo spettacolo musicale con Renato Franchi e L’orchestrina del Suonatore Jones. «È importante ritrovarci per ricordare la lotta Partigiana e i suoi caduti in un periodo in cui i valori democratici e costituzionali usciti dalla Resistenza sono messi ogni giorno in discussione» dicono dalla cooperativa. Lo spettacolo si terrà a sabato in via Mazzini 16, alle ore 21:15. Anche questo evento è promosso in collaborazione con Anpi di Ferno-Lonate Pozzolo, Anpi Samarate Verghera, Anpi Provinciale, Spi Cgil Varese, con il Patrocinio del Comune di Ferno.