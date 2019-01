San Valentino con le ciaspole nel parco del Gran Paradiso

La neve soffice, la luce della luna che si riverbera sul ghiaccio, le prime stelle che fanno capolino in cielo, il rumore dei passi sul sentiero, l’aria pungente che arrossa le guance, un’atmosfera ovattata, poetica eppure insolita: ecco la proposta del Parco del Gran Paradiso per trascorrere un San Valentino diverso dal solito, senza rinunciare ad un tocco di magia e romanticismo. (foto di repertorio)

Le proposte:

FUGA ROMANTICA CON CENA IN CHALET di CHARME a Rhêmes-Notre-Dame

Dopo una rigenerante ciaspolata all’imbrunire, una golosa cenetta romantica al caldo focolare dell’elegante chalet “Refuge de Pellaud”, per gustarsi una cena tipica valdostana con prodotti del territorio. Al termine della cena, un po’ di adrenalina: il rientro a Bruil è infatti previsto in motoslitta!

Programma e costi:

Ritrovo SABATO 16/2: h 17.15 Bruil presso Municipio Rhêmes-Notre-Dame

cena in chalet: h 19.30 Rientro: h 21.30 circa

Costi: € 25,00 (inclusi ciaspole e bastoncini per chi sprovvisto); Cena e trasporto in motoslitta per il rientro: € 30,00 (bevande escluse)

Info e prenotazioni: info@naturalp.it o 3475022300

CIASPOLATA DEI ROMANTICI a Ceresole Reale

Avvolti nel silenzio della montagna, si cammina sul sentiero illuminato dalla luna, ammirando il paesaggio incantato. Prima di rientrare, una piacevole interruzione: un insolito e gradito aperitivo sotto le stelle, per ricaricarsi di energie e stuzzicare l’appetito in attesa della cena romantica allo Chalet del lago di Ceresole Reale

Programma e costi:

Ritrovo GIOVEDÌ 14/2 e SABATO 16/2: h 17.00 Ceresole Reale presso Chalet del Lago

cena in chalet: h 19.30 Rientro: h 20.00 circa al ristorante Chalet del lago per la cena

Costo: € 30 (INCLUSO aperitivo sotto le stelle + ciaspole e bastoncini se sprovvisti);

cena romantica € 25

Info e prenotazioni: info@naturalp.it o 3403653595

CAMMINLEGGENDO “LA NEVE E LA LUNA” in Valle Soana

Facile escursione notturna con le racchette da neve, guidati dalla luna piena alla scoperta della natura e della notte, ed accompagnati da letture e racconti a tema.

Al termine possibilità di gustare una sfiziosa cenetta presso la Locanda Aquila Bianca!

Programma e costi:

Ritrovo sabato 16 febbraio Appuntamento ore 17,00 Termine ore 20,00 circa Ciaspolata notturna e cena (facoltativa) alla Locanda Aquila Bianca

Costo: 10 euro Info e prenotazioni: Tel. 0124.812993 , info@locandaaquilabianca.it