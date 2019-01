Segue il navigatore e si incastra con il Tir in centro al paese

Seguire il navigatore non sempre è una buona idea. Da oggi lo sa bene l’autista che giovedì 31 gennaio è rimasto incastrato con il suo TIR in una via di Porto Valtravaglia.

È successo intorno alle 15 quando il camionista stava percorrendo via Scipione Ronchetti. A causa di un’indicazione sbagliata del navigatore ha imboccato una via del centro paese e si è incastrato in una strettoia, ostruendo completamente la carreggiata.

Così sul posto sono dovuti arrivare i vigili del fuoco per risolvere la situazione. Sono quindi partite un’autopompa da Laveno e un’autogru dalla sede di Varese. I pompieri hanno quindi sollevato il rimorchio e lo hanno allineato con la carreggiata, consentendo così al mezzo pesante di uscire. Le operazioni sono durate due ore, tempo durante il quale il traffico veicolare è stato deviato su strade limitrofe.