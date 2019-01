Una serata per ricordare De Andrè

Una serata dedicata a Fabrizio De Andrè, alle sue canzoni e alla sua poesia. A pochi giorni dall’anniversario dei vent’anni dalla sua scomparsa, il Cinema Santamanzio di Travedona Monate ha organizzato un tributo al grande artista genovese. L’appuntamento è per venerdì 15 febbraio e prende appunto il titolo di “20 anni senza Faber”.

Una serata che vedrà una prima parte con le poesie e le canzoni di “Non al denaro non all’amore né al cielo”, album del 1971 ispirato all’Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Masters. La seconda parte invece, sarà una carrellata tra canzoni più o meno note del cantautore. In scena Enrico Tediosi, Sergio Caniati, Giuliano Mangano.

La serata sarà anche l’occasione per rinnovare la tessera dell’associazione I Care di Travedona Monate, impegnata nella gestione del Cinema Teatro Santamanzio e in altre attività. L’ingresso sarà ridotto per i soci I CARE 2019 (5 euro anziché 8 euro). La tessera 2019 dà diritto ai soci all’ingresso a prezzo ridotto al cinema “S. Amanzio” per l’anno 2019 (va presentata in cassa). E’ consigliata la prenotazione al 331-2072100.