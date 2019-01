Si avventura in bici sulla Martica e cade, soccorso dal 118

Nel mezzo dell’incendio sulla Martica, in Valganna, son o dovuti entrare in azione anche i soccorritori del 118-Areu e del Cnsas, per recuperare e portare in salvo una persona ferita dopo una caduta.

Il primo allarme è scattato intorno alle 14.45: si trattava di un escursionista in bicicletta, che si è avventurato sulla Martica salendo fino in quota.

È caduto ed è rimasto ferito in località Sassi Rossi, sopra la zona della Miniera, proprio sopra l’area interessata. dall’incendio.L’uomo è stato poi recuperato alle 15.45 dall’elisoccorso (foto d’archivio): l’operazione ha visto impegnate anche due squadre Cnsas e i vigili del fuoco, con il coordinamento del 118, che ha inviato sul posto anche il mezzo aereo.

(nella immagine sotto, i Sassi Rossi dalla galleria foto di valganna.info)