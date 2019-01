“Simplicio e il Buon Cattivo” per Bimbinsieme

Il primo appuntamento del 2019 con la rassegna “Bimbinsieme” sarà con lo spettacolo “Simplicio e il Buon Cattivo”, ospitato dalla sala Don Besana della Banca di credito cooperativo in via Manzoni 50, a Busto Garolfo, domenica 20 gennaio alle ore 17.

“C’era una volta in un bel paese un bel castello …”, ha inizio così una magica favola d’altri tempi, con re e fatine, dame e cavalieri, stelle cadenti ed eroi dal cuore grande. Uno spettacolo realizzato per i bambini e insieme ai bambini, con il grande intento di trasmettere un messaggio importante: “Chi dice che ‘i cattivi son d’ammazzare’ non dice mica il vero, perché se qualcun divien cattivo qualcun altro lo spinge … a diventarlo. Per farlo ridiventare buono bisogna aiutarlo, facendogli ben sparire ciò che lo fa incattivire”.

Lo spettacolo è ideato e portato in scena da Enrico Croce.

Età consigliata: dai 3 ai 10 anni

Ingresso gratuito.