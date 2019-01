Sylvester Stallone torna sul ring

Rocky Balboa e Adonis Creed, rispettivamente Sylvester Stallone e Michael B. Jordan, tornano sul ring e al cinema con Creed II, nelle sale italiana da giovedì 24 gennaio. Adonis si destreggia fra la vita privata e la boxe, finché il passato torna a bussare alla porta: Viktor, il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), che durante un controverso combattimento uccise suo padre Apollo, gli lancia il guanto di sfida. A fianco del giovane Creed c’è come sempre Rocky, più che mai deciso a vendicare sul ring la morte del suo idolo.

Francesco Miccichè dirige Abatantuono e Salemme ne Compromessi sposi, al cinema da giovedì 24 gennaio. Una giovane blogger e un aspirante cantautore si incontrano: è subito colpo di fulmine, tanto che in una notte decidono di sposarsi. Le famiglie dei due sposini non potrebbero essere più diverse: Diego, padre di Riccardo, è un ricco imprenditore bergamasco, mentre Gaetano, padre di Ilenia, è un sindaco di una cittadina del Sud. Fra i due è odio a prima vista, ma Diego e Gaetano decidono di collaborare per un obiettivo comune: impedire le nozze!

Jennifer Lopez è la protagonista di Ricomincio da me, in uscita nelle sale italiane il prossimo 24 gennaio. Maya è insoddisfatta del lavoro che svolge, a causa dello stipendio basso e di una promozione meritatissima ma mai concretizzata. Per farle uno scherzo, gli amici inventano un falso profilo sui social network, in cui scrivono che la donna è laureata all’Università della Pennsylvania, parla cinese e addirittura conosce personalmente Obama. Quando il nuovo profilo balza agli occhi di un’importante agenzia finanziaria, che la contatta per un prestigioso impiego a Manhattan, Maya dovrà decidere se confessare oppure provare a sostenere la sua falsa identità.