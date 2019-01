Tentano il furto in villa: arrestati

Erano già usciti da una villa con giardino in via Tasso.

Ma il vicino di casa li ha notati, ha composto il 112 e in un attimo le volanti sono state loro addosso.

Per questo hanno passato l’ultimo dell’anno in cella tre persone, due uomini e una donna, sorpresi nella tarda mattinata di ieri, 31 dicembre, nei pressi di un’abitazione nella zona di Cartabbia, quartiere verde e residenziale alle porte di Varese.

Il trio non aveva addosso refurtiva. Nella casa, da una sommaria ispezione operata dagli uomini della polizia di stato della questura di Varese non risultava nulla di mancante; è così scattato l’arresto per tentato furto in flagranza di reato.

L’udienza di convalida è prevista per domani, due gennaio.

Rimane alta la guardia da parte delle forze dell’ordine per il presidio del territorio proprio nel momento in cui molti sono fuori casa per via delle festività natalizie.