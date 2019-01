“Il viaggio di Fanny”, la Shoah vissuta a 13 anni

Venerdì 25 gennaio, alle 9 nella Sala Consiliare di Ferno, in via Roma 51, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, sarà proiettato “Il viaggio di Fanny” della regista francese Lola Doillon.

Il film, uscito nel gennaio 2017 e vincitore del Giffoni Film Festival, racconta la storia vera di Fanny, una ragazzina ebrea di 13 anni che nel 1943, durante l’occupazione della Francia da parte dei tedeschi, viene mandata insieme alle sorelle in una colonia in montagna, dove conoscerà altri coetanei con i quali, quando i rastrellamenti nazisti si intensificheranno ed inaspriranno, scapperà nel tentativo di raggiungere il confine svizzero per salvarsi.

La proiezione del film sarà introdotta dal critico cinematografico Paolo Castelli che curerà anche il commento e le riflessioni finali insieme ai ragazzi. La mattinata, volutamente rivolta agli studenti di terza media, coetanei di Fanny, vuole essere uno spunto per approfondire attraverso il racconto di una vicenda reale la conoscenza partecipata di quelle drammatiche barbarie “nella convinzione – spiega l’assessore Sarah Foti – che anche attraverso una conoscenza emotiva oltre che puntuale dei fatti storici si possano raggiungere la piena consapevolezza ed il significato degli avvenimenti”.

Una mattinata rivolta in particolare alle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Benedetto Croce” per sensibilizzare ed invitare i ragazzi a riflettere su quelle orribili e drammatiche pagine di storia che non smettono di essere attuali.

La scelta del film è frutto di una stretta collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la scuola con i suoi docenti, collaborazione che ha consentito di organizzare un momento destinato principalmente ai ragazzi ma comunque rivolto a tutti coloro che vorranno e avranno la possibilità di intervenire.