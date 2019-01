Vibram nuovo partner tecnico di Ecotrail Paris

Vibram, azienda di Albizzate specializzata nella produzione di suole tecniche per scarpe, è il nuovo sponsor tecnico di Ecotrail Paris, evento sportivo eco-responsabile aperto a tutti che mette al centro il rispetto per l’ambiente, la promozione e la pratica dello sport all’aperto, in particolare e il trail running.

La nuova partnership rafforza dunque la presenza e il supporto di Vibram nel contesto delle competizioni legate al trail running, con un focus, in questo caso, al mondo dell’urban trail. L’azienda varesina si rivolge quindi alla corsa – e ai runner – delle città, con l’approccio tecnico e mirato alla performance che ha reso Vibram e la sua mescola Megagrip la soluzione “best in class” nel mondo dell’off road. «Vibram mira a mettere in evidenza quanto anche le superfici tipiche degli ambienti trail in aree metropolitane possano essere insidiose e richiedano dunque prestazioni specifiche» spiega Jerome Bernard, sport marketing innovation global director Vibram. «In situazioni di pioggia o neve, il fango – continua Bernard – i tratti sterrati e asfaltati, le scalinate e i ponti diventano particolarmente scivolosi. In discesa come in salita, per “stare in piedi” e correre con efficienza, le suole Vibram, già riconosciute per il trail tecnico in ambiente montano, possono diventare in quello urbano un prezioso alleato per i runner. Pensiamo sia a chi corre puntando al risultato, sia a chi mira ad arrivare al traguardo della competizione e a classificarsi come finisher».

«È una grande soddisfazione avere Vibram come sponsor tecnico, un brand già celebre a livello internazionale e riconosciuto nella community del trail running – commenta Romain Piau, direttore di gara EcoTrail Paris e Eiffel Tower Vertical – È entusiasmante poter far parte di un piano di sviluppo strategico di Vibram nella direzione dell’urban trail e non vediamo l’ora di accogliere gli atleti del Trailrunning Team sui nostri tracciati».

Durante l’EcoTrail Paris, Vibram coglie l’occasione per organizzare il tradizionale raduno internazionale degli atleti del Trailrunning Team Vibram, con atleti élite come il lituano Gediminas Grinius (vincitore dell’Ultra Trail World Tour 2016), il basco Javier Dominguez Ledo (vincitore e record al Tor des Géants 2017), la francese Juliette Blanchet (sesta lo scorso anno proprio all’EcoTrail Paris®) e lo svizzero Roberto Delorenzi (Junior World Champion Skyrace 2018).

L’azienda inoltre porterà nella Ville Lumière anche il Vibram sole factor mobile lab, laboratorio “su ruote” che offrirà a tutti i presenti la possibilità di scoprire e testare in prima persona le più recenti tecnologie sviluppate dal brand, tra le quali Vibram Megagrip e la più recente Vibram Litebase, progettata con l’obiettivo di ridurre in modo significativo il peso della suola, senza rinunciare alle performance di grip, trazione e resistenza all’usura. Per restare aggiornati su tutte le attività EcoTrail Paris e Vibram è possibile visitare i siti www.ecotrail.com e www.vibram.com oppure seguire i profili social.