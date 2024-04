Lavori al cavalcavia dell’autostrada A8, chiuse per due notti il tratto Solbiate Arno – Castronno

Sull’autostrada A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure previste nelle due notti di giovedì 4 venerdì 5 aprile, con orario 21 – 5, per consentire attività relative al potenziamento e l’ammodernamento del cavalcavia e lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In queste due notti, giovedì 4 venerdì 5 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno, verso Varese. Si ricorda che lo svincolo di Solbiate Arno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

Di conseguenza, l’area di servizio “Brughiera est”, sarà regolarmente aperta nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile.