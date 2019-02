Il 2019 di Lorenzo Perini comincia con un primato personale

Un fulmine in maglia azzurra: il 2019 di Lorenzo Perini comincia nel migliore dei modi. L’ostacolista di Saronno, 24 anni, ha lasciato il segno nel meeting indoor di Mondeville, in Francia, dove era iscritto alla gara dei 60 ostacoli. (foto Colombo/Fidal)

Perini, tesserato per l‘Aeronautica Militare oltre che per l’Osa Saronno, si è qualificato alla finale correndo in 7″75, ha conquistato il secondo posto alle spalle dell’americano Jarret Eaton, ma soprattutto ha fatto segnare il proprio personale sulla distanza, 7″66, otto centesimi in meno rispetto al crono ottenuto nel 2018 a Magglingen, in Svizzera.

Sulla pista di Mondeville, l’atleta saronnese ha preceduto il temibile francese Aurel Manga (7″68) e con il tempo realizzato è salito alla quinta posizione di ogni tempo per l’atletica italiana. Il primato nazionale appartiene a Paolo Dal Molin che fece 7″51 agli Europei al coperto di Goteborg 2013.

«È stata una bella gara, molto combattuta e sono davvero contento – ha spiegato Perini al termine della prova, come riportato dal sito federale – Mi ero concentrato soprattutto sulla partenza, che è la fase fondamentale in questa specialità. Ho colpito il secondo ostacolo, ma da lì ho visto che il francese Manga stava recuperando e sono riuscito a prendere lo slancio giusto per superarlo».

Con i risultati ottenuti in questa primissima parte di stagione, Perini ha ottenuto i tempi utili per partecipare ai Campionati Europei Indoor in programma a Glasgow, in Scozia, tra l’1 e il 3 marzo prossimi.