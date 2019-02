3 modi per dire ti amo in modo originale

Quanti modi conosci per dire ti amo? Ne esistono milioni e ognuno di noi sceglie quello che più si addice alla nostra personalità. Ci sono gli innamorati che scrivono chilometri di lettere e quelli che preferiscono invece la brevità di un messaggino. Ecco qualche idea per rendere speciali le frasi di San Valentino più romantiche. Puoi scegliere il cioccolato più dolce, l’emozione intramontabile della carta oppure un angolo nascosto della tua pelle.

Prendi in prestito la dolcezza del cioccolato

I cioccolatini sono il simbolo più classico di San Valentino e anche da soli sono un messaggio d’amore sempre gradito. Se vuoi essere originale e fare un regalo davvero unico, personalizza i cioccolatini MyM&M’s® con le frasi d’amore che preferisci. Scegli il colore dei piccoli confetti di cioccolato e rendili unici con le vostre iniziali, cuori a volontà e tutto quello che ti suggerisce la tua fantasia.

Punta sul classico con un romantico biglietto d’auguri

Anche il più tradizionale biglietto d’amore può diventare originale, basta solo un po’ d’inventiva. Crea una caccia a tesoro e nascondi i diversi biglietti in punti strategici della casa. Ogni momento della giornata può trasformarsi in una meravigliosa sorpresa! L’ultimo biglietto è quello più importante: fa’ in modo che lo trovi solo dopo tutti gli altri e scrivi lì i dettagli di un inaspettato invito a cena in un ristorante gourmet.

Lascia un messaggio d’amore indelebile

Le storie d’amore più belle sono quelle che non finiscono mai e anche il tuo messaggio romantico può diventare incancellabile. Un tatuaggio da dedicare alla tua dolce metà può diventare la dichiarazione d’amore più bella. Ogni volta che vedrai il suo nome sulla tua pelle ti ricorderai del tuo partner, che in qualche modo è diventato parte di te. Se condividete la passione per i tattoo, potete anche far incidere sulla vostra pelle un’immagine che si completa solo quando siete insieme e il vostro legame diventerà davvero indelebile.