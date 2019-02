Aggredisce l’addetto alla sicurezza, arrestato

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Gallarate hanno arrestato un uomo marocchino di 40 anni, reo di aver commesso una rapina impropria ai danni di un dipendente al Penny Market di Gallarate.

L’uomo aveva già attirato l’attenzione per il suo comportamento sospetto all’interno del supermercato riponendo della merce all’interno di una borsa anziché in uno dei cestelli/trolley messi a disposizione dei clienti. Arrivato alle casse provvedeva a pagare due birre “dimenticando” di mostrare la borsa ed il suo contenuto.

Superata la cassa, il cittadino marocchino veniva fermato ed invitato a pagare quanto appena prelevato dai reparti e tenuto nella borsa ma, pur ammettendo il furto, affermava di non avere soldi e tentava di allontanarsi. Nell’attesa dell’arrivo del personale della Squadra Volante chiamato immediatamente, l’uomo riusciva a raggiungere il parcheggio esterno dove l’addetto antitaccheggio lo seguiva invitandolo nuovamente a fermarmi.



A quel punto, per guadagnare la fuga, l’uomo colpiva l’addetto antitaccheggio con una manata al volto venendo però raggiunto da uno spruzzo di pray al peperoncino utilizzato a scopo difensivo. Dopo un primo attimo di smarrimento, il rapinatore si allontanava fuggendo a piedi. Poco dopo gli operatori, giunti nel frattempo sul posto e assunte le prime informazioni, lo individuavano all’interno dei bagni di un vicino centro commerciale intento a lavarsi il viso per alleviare gli effetti dello spray al peperoncino, traendolo in arresto.