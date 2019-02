Al Lac Beethoven protagonista con l’Orchestra della Svizzera Italiana

(Il pianista Francesco Piemontesi – Foto di Marco Borgreve)

Da febbraio ad aprile 2019, l’Orchestra della Svizzera italiana propone a Lugano, nella Sala Teatro LAC, cinque nuovi appuntamenti di prestigio per la serie di concerti OSI al LAC. In programma l’integrale dei Concerti per pianoforte di Beethoven, oltre a composizioni del romanticismo tedesco e protagonisti di spicco del Ventesimo secolo.

Protagonisti del primo concerto (sostenuto da BancaStato) giovedì 14 febbraio – nella Sala Teatro LAC alle ore 20.30 – sono il pianista Francesco Piemontesi e Markus Poschner alla guida dell’OSI, che affrontano la prima parte dell’integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven (il Primo, il Secondo e il Quarto).

Piemontesi e Poschner concluderanno il ciclo, «uno dei punti chiave dell’intera storia della musica», secondo le parole del celebre solista, giovedì 11 aprile con l’esecuzione del Terzo e del Quinto, preceduti dal Quintetto per pianoforte, oboe, clarinetto, fagotto e corno di Beethoven. Solisti, con Piemontesi, le prime parti dell’OSI Marco Schiavon, Corrado Giuffredi, Alberto Biano e Vittorio Ferrari.

Ancora Beethoven al centro del concerto di giovedì 28 febbraio con l’esecuzione della famosa Sesta sinfonia, detta Pastorale, nell’interpretazione di Michael Sanderling, che torna a Lugano dopo i consensi raccolti l’anno passato. Nella prima parte un capolavoro assoluto della musica del Ventesimo secolo, l’intenso Concerto per violino di Alban Berg, affidato al violino di Carolin Widmann.

Un ideale completamento del fortunato ciclo brahmsiano proposto da Markus Poschner nella passata stagione è il concerto, con il sostegno di Cornèr Banca SA, di giovedì 14 marzo, che propone il grande Concerto per violino e orchestra di Johannes Brahms, solista il giovane Emmanuel Tjeknavorian, prima dell’appassionata Sinfonia in mi bemolle maggiore, detta Renana, del mentore di Brahms, Robert Schumann. In apertura l’ouverture Le Ebridi di Felix Mendelssohn. Il Concerto viene replicato il 19 giugno a Vienna, nel prestigioso cartellone del Musikverein.

Torna Beethoven giovedì 28 marzo a conclusione del programma del penultimo appuntamento con OSI al LAC. Markus Poschner interpreta l’estrosa e sorprendente Ottava sinfonia. Nella prima parte del concerto la densa liricità della Sinfonia concertante per violoncello e orchestra di Sergei Prokof’ev, solista Maximilian Hornung, sarà seguita da un brano di surreale inventiva dovuto ad uno dei maggiori compositori ungheresi moderni, György Ligeti. Si tratta del Poema sinfonico per 100 metronomi, gestiti da dieci musicisti che caricano su differenti velocità e poi azionano simultaneamente l’invenzione di Johann Mälzel, a cui Beethoven dedicò un canone basato proprio sull’Allegretto dell’Ottava sinfonia.

Tutti e cinque i concerti OSI al LAC saranno trasmessi in diretta radiofonica su RSI Rete Due.

I Concerti del 14 febbraio e del 11 aprile si svolgono nell’ambito dei Concerti RSI.

La prevendita dei biglietti per OSI al LAC viene effettuata presso la biglietteria del LAC a Lugano in Piazza Luini 6 (MA-DO 10-18), online su luganolac.ch e nei punti vendita Ticketcorner (Manor, Uffici postali). I biglietti saranno in vendita anche la sera dei concerti alla cassa serale del LAC.

Informazioni: www.osi.swiss