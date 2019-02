Al Santuccio il dramma di Orfeo ed Euridice

Sul palco del Teatro Santuccio venerdì 15 febbraio, alle ore 21, ospite della stagione Red Carpet Lab, andrà in scena Orfeo ed Euridice, testo e regia del grande drammaturgo, attore, regista e pedagogo argentino César Brie. In scena Giacomo Ferraù e Giulia Viana, ovvero Eco di Fondo, realtà di spicco della scena teatrale nazionale, che già da qualche anno sta riscuotendo ottimi successi di critica.

Orfeo con la sola forza del suo canto prova a strappare la sposa Euridice dal regno dei morti. La poesia e la grandezza del mito si intrecciano in questo lavoro con due temi controversi: l’accanimento terapeutico e l’eutanasia. Attraverso uno stile allo stesso tempo pungente ed ironico, si alternano parti di genuina comicità a momenti di grande potenza visiva, come di consueto nell’opera di Brie. Senza offrire risposte, lo spettacolo interroga lo spettatore sulla forza e la grandezza del sentimento d’amore.

Una produzione di Eco di Fondo e Teatro Presente che ha debuttato nel 2014 a Campo Teatrale ed è stato rappresentato in oltre trenta teatri in Italia, tra cui il Teatro Elfo Puccini di Milano. Lo spettacolo è stato selezionato per Inbox 2014 ed è risultato finalista al Premio Cassino Off nel 2016. Anche questa volta dalle ore 19.45 fino a inizio spettacolo sarà possibile fare un aperitivo nel foyer del teatro Santuccio.

Orfeo ed Euridice

testo e regia César Brie

con Giacomo Ferraù e Giulia Viana

musiche Pietro Traldi

costumi Anna Cavaliere

disegno luci Sergio Taddo Taddei

produzione Teatro Presente / Eco di fondo

Realizzato con il sostegno di Teatro Novelli di Rimini, Campo Teatrale e Accademia dei Filodrammatici

VENERDì 15 FEBBRAIO 2019

APERITIVO Ore 19.45; SPETTACOLO Ore 21.00 Costo Biglietti

Intero: 10 euro

Allievi Giorni Dispari Teatro: 5 euro Aperitivo: 5 euro

Non è richiesta la prenotazione.

Informazioni generali e contatti:

Teatro Santuccio via Sacco, 10 – Varese