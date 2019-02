Caccia al tesoro dei 100 giorni al Palio

Oramai è tradizione. Ideata l’anno scorso da alcune brillanti menti di contrada, la Caccia dei 100 giorni della Contrada San Magno è stata, in questa edizione, ancora più avvincente e competitiva. Giovedì sera 21 febbraio, cinque squadre agguerrite si sono cimentate in ardue prove di intuizione e di abilità, e giocatori di tutte le età si sono messi alla prova. Un’iniziativa sicuramente coinvolgente, ma soprattutto mirata alla scoperta della storia della città attraverso la ricerca di importanti e pregiati simboli sparsi nel territorio di contrada.

Con una particolare prova finale: riprodurre lo schema di sfilata dello scorso anno, che è il fiore all’occhiello della Contrada San Magno. Apparentemente di facile riuscita, ha dato in realtà non poco filo da torcere ai partecipanti. E alla squadra che per prima ha risolto il tosto enigma finale, una simpatica medaglia artigianale homemade. Passione, cultura, divertimento: gli ingredienti essenziali degli eventi firmati San Magno.