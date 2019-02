Cadono pezzi di marmo dalla facciata, spavento in via Milano

Alcune lastre di marmo si sono staccate questa mattina (mercoledì) dalla facciata di un negozio nella centralissima via Milano, proprio all’angolo con piazza Garibaldi. Il crollo non ha causato danni a persone o cose, fortunatamente, ma ha certamente spaventato chi in quel momento stava passando sotto i portici. La foto, infatti, è stata scattata dal cittadino che, proprio nel momento in cui stava passando davanti alla vetrina, ha sentito il tonfo delle lastre cadute a terra.