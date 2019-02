Cairate investe un milione e mezzo per lo sport

Un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro, per far crescere lo sport: è la scelta a cui Cairate lavorava da tempo e che sta diventando realtà, con l’avvio dei lavori per il completamento e potenziamento del Centro Sportivo e dell’attigua Area Feste.

«Il cronoprogramma dei lavori prevede 150 giorni per il completamento dell’opera» spiega il sindaco Paolo Mazzucchelli. L’importo complessivo, per la precisione, è di 1.577.635 euro, sostenuto con un project financing con il gruppo UBI.

«Un investimento importante – continua il primo cittadino – che segue quello del 2013 per la ristrutturazione della palestra delle scuole di Peveranza, divenuta oggi fucina di talenti per arti marziali e lotta libera», con atleti arrivati persino agli Europei. «Come dico sempre: non si deve aspettare di avere prima campioni e poi costruire le strutture: è il contrario, investire in strutture crea le condizioni per far crescere campioni».

Nel concreto, il complesso sportivo verrà ristrutturato con un campo centrale in erba (con irrigazione centralizzata) affiancato da campi in sintetico. Ci sarà poi «una connessione diretta con area feste», per consentire un interscambio: così le società sportive potranno usare l’area feste (potenziata con cucine professionali) anche per proprie iniziative.

L’inizio dei lavori al campo sportivo

Una volta pronto, il complesso sarà affidato a una gestione professionale. «Faremo un bando a evidenza pubblica per l’affidamento dell’intera struttura» spiega Mazzucchelli. Attualmente insistono su Cairate una società di atletica, una calcistica, una ciclistica.