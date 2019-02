Campo “occupato” dai sinti, arrivano altre famiglie. Presentata una denuncia

Campo agricolo occupato dai sinti, il locatario ha presentato denuncia.

La persona che ha affittato il terreno agricolo dalla curia di Milano si è recata dalle forze dell’ordine per denunciare l’occupazione dell’area di via Aleardi a Gallarate da parte di sei famiglie sinti sgomberate a novembre da via Lazzaretto e assegnatarie di alloggi popolari d’emergenza.

La nuova situazione è uscita allo scoperto nella giornata di mercoledì 20 febbraio, dopo che a Polizia Locale e amministrazione comunale è stata segnalata la presenza di un nuovo accampamento abusivo. Le famiglie sono diventate una decina (una cinquantina di persone in tutto circa), i caravan vanno e vengono sulla piccola strada che porta nella boscaglia: hanno ulteriormente ripulito il prato da sterpaglie e rovi e hanno posizionato roulotte e camper e affermano di non volersene andare da Gallarate: «Rifaremo qua il campo di via Lazzaretto e arriveranno altre famiglie» dice il portavoce della comunità sinti Giuliano Casagrande.

Il Comune guidato da Andrea Cassani monitora per il momento senza intervenire.