Al via lo sgombero dei sinti dal campo di via Aleardi

È iniziato alle prime luci del mattino lo sgombero dei sinti che da fine febbraio hanno occupato un campo a Gallarate, in via Aleardi. La situazione è sotto controllo anche se le 10 famiglie sembrano non intenzionate ad ottemperare agli ordini della Questura. Sul posto ci sono una trentina di uomini delle forze dell’ordine tra Polizia, Carabinieri e Polizia Locale e le operazioni sono coordinate dal vicequestore Luigi Marsico.

All’interno del campo vivono una cinquantina di persone, famiglie sgomberate dal campo di via Lazzaretto. Alcune di queste sono in graduatoria per ottenere una casa di emergenza, non ancora consegnata.

Il campo occupato nelle scorse settimane è di proprietà della Curia di Milano e dato in affitto ad un agricoltore. Per l’occupazione ci sono state due denunce, la prima dall’agricoltore stesso e una seconda -in autotutela- dalla Chiesa.

Ieri l’ultimo incontro con le forze dell’ordine durante il quale la Questura ha notificato alle famiglie l’ordine di lasciare quel terreno. A seguito di quell’avviso solo una aveva deciso di andarsene spontaneamente ma, al momento, non è chiaro se lo abbia fatto o no.

