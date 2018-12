Sinti sotto il palazzo comunale, sale la tensione

Tensione alle stelle fuori dal palazzo comunale di Gallarate. I Sinti ospitati nel Grand Hotel di Somma Lombardo hanno lasciato le loro stanze questa mattina, lunedì 31 dicembre e si sono radunati in piazza sotto il municipio.

Sono una settantina le persone che dalle 11 urlano a gran voce, e chiedono di avere una risposta dal sindaco. Vogliono sapere quale sarà il loro destino e quello dei loro figli rimasti senza una casa. Situazione molto tesa: alcuni si sono scagliati contro la porta finestra che dà accesso al municipio ed hanno rotto i vetri.

È trascorso ormai un mese dallo “sgombero” dell’area comunale attrezzata di via Lazzaretto e dall’allontanamento dalle dimore delle famiglie di cultura sinta che vi risiedevano. Ora la preoccupazione, lasciata la struttura di Somma Lombardo che li ospitava, è trovare una sistemazione almeno per i 36 minori e le persone anziane, due delle quali hanno più di 80 anni.

Non sono mancati insulti e minacce rivolte al sindaco Andrea Cassani ed anche ad alcuni giornalisti: a controllare la situazione carabinieri, polizia locale e polizia.

Poco prima di mezzogiorno è arrivato l’avvocato che rappresenta i Sinti, Pietro Romano, che ha cercato di calmare gli animi e si è detto molto dispiaciuto per quanto accaduto: «Le battaglie si vincono in maniera pacifica e con il rispetto delle leggi» . Presenti in piazza questa mattina anche alcuni esponenti della Rete delle associazioni di Gallarate che da tempo si stanno facendo portavoce degli interessi della comunità.

