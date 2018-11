Sgombero dei sinti, è il giorno dell’incontro

Nella vicenda dello sgombero del campo sinti, oggi è il giorno dell’incontro in Prefettura: alle 10.30 a Villa Recalcati si terrà il confronto tra Maurizio Zuinisi di Associazione Nazionale Rom, il sindaco Cassani con i funzionari, due rappresentanti delle famiglie del campo con l’avvocato Pietro Romano. A chiusura della terza giornata di sgombero, il sindaco ha precisato che l’incontro “non è assolutamente sintomatico di una cessazione del processo di allontanamento in atto” e in effetti ieri si sono mosse ancora un paio di casette.

Le casette vengono vendute o vanno da amici e parenti, le roulotte e i camper sono già tutti sulle strade di Gallarate (nella foto: casetta ferma per guasto, sulla via di uscita dal campo).

Decaduta la “offerta” di posti che martedì era stata definita come “non negoziabile”, il Comune sta approntando venti posti in tenda e sessanta in alberghi e residence, per le persone che sono state allontanate dalle case (oggi contestate come abusive) del campo che era stato stabilito nel 2007 dallo stesso Comune. Si tratta delle forme di protezione per le fasce deboli previste dalla stessa “circolare Piantedosi” del Ministero dell’Interno.

Da due giorni – salvo un paio – le famiglie vivono ristrette nelle poche casette rimaste.

Sul posto, da tre giorni, sono presenti a rotazione almeno una decina di agenti di Polizia Locale e Polizia di Stato, anche di notte, oltre a Croce Rossa, vigili del fuoco e funzionari del Comune.