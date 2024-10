Fuori strada in via Sciesa a Gallarate, grave 50enne

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito in modo serio in un incidente stradale avvenuto oggi alle 17:2o in via Sciesa 34 a Gallarate, quartiere Ronchi.

Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe impattato contro un ostacolo , all’altezza della rotonda con via Padre Lega e via Aosta.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gallarate e l’automedica sono giunte sul posto in “codice rosso”. L’uomo è stato trasferito in ospedale in pericolo di vita, è stato portato all’ospedale milanese di Niguarda.

Sul luogo dell’incidente è stata allertata anche la Polizia Locale di Gallarate per gestire la viabilità e verificare le dinamiche dell’accaduto.s S segnalano anche code su tutte le vie del quartiere che confluiscono sulla rotonda.

Esattamente lo stesso punto era stato teatro di analogo, grave incidente (sempre innescato da malore) tre settimane fa.