Ribaltamento a Gallarate: 86enne perde il controllo dell’auto, grave in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9, nel quartiere Ronchi di Gallarate, in via Aosta. Un uomo di 86 anni ha perso il controllo del proprio veicolo, probabilmente a causa di un malore, andando a scontrarsi con tre auto in sosta lungo la strada. L’auto si è successivamente ribaltata.

Fortunatamente, non risultano altri automobilisti coinvolti nell’incidente.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Gallarate, che ha immediatamente chiuso l’accesso a via Aosta per permettere i soccorsi e i rilievi. La strada è rimasta chiusa fino alle 11:30.

I soccorritori, prontamente arrivati sul luogo dell’incidente, hanno rianimato l’anziano trovato in arresto cardiocircolatorio sul posto prima di trasportarlo in ospedale in codice rosso a Gallarate. Le sue condizioni sono gravi.