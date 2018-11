Campo sinti, la seconda giornata di sgomberi

Si lavora anche oggi, mercoledì 28 novembre al campo sinti di via Lazzaretto dove da un giorno è cominciato lo sgombero delle case mobili presenti da anni e dichiarate abusive dal Comune.

Galleria fotografica Sgombero del campo sinti, la seconda giornata 4 di 5

Martedì lo sgombero del campo Sinti a Gallarate in via Lazzaretto si è svolta senza alcun disordine, solo con qualche momento di tensione causato dal nervosismo.

Nessuna delle famiglie ha invece sottoscritto le “condizioni non negoziabili” poste dall’amministrazione Cassani: nessuna famiglia è stata dunque trasferita in via Madonna in Campagna dove erano già state montate le tende della Croce Rossa. Nonostante una trattativa iniziata alle 16, non sono state spostate invece altre due roulotte, in mancanza di chiarezza su dove potessero essere portate. Seguiamo con aggiornamenti costanti le fasi dello sgombero:

ORE 10

Un container viene portato via con un camion

ORE 9.45

Adesso si stanno spostando una roulotte e un piccolo container

ORE 9.30

È stato spostato dai sinti un altro camper. Si muovono i mezzi, meno le famiglie: questa notte ne mancavano “all’appello” solo due, una allontanatasi l’altro ieri e quella di Ferrari, che ha dormito in camper

ORE 9.15

Esce la prima casetta, spostata dagli stessi sinti. Oggi l’aria è molto più tranquilla, ci sono solo alcuni capifamiglia, il resto degli abitanti sono in fondo al campo

ORE 9.00

È in azione un trattore per spostare le case. Alessio Ferrari è uno dei portavoce della comunità che abita il campo: si è allontanato ieri ma oggi è tornato: «Stanotte sono andato nel terreno di una signora a Ternate. Stamattina ho portato a scuola i bambini, ma ci vuole mezz’ora a tornare a Gallarate. Ma noi torneremo a Gallarate».

Tra sgombero e ordinanze il Comune di Gallarate ha messo molte restrizioni, ma i sinti sono cittadini italiani residenti a Gallarate.

ORE 8.30

La situazione è una fotocopia della giornata di ieri: bambini portati a scuola, alcuni adulti al lavoro per la rimozione dei manufatti, altri che guardano che succede.

A presidiare l’area il dispositivo delle forze dell’ordine già dispiegato nel primo giorno di sgomberi, martedì, dove sono uscite dal campo una roulotte e un paio di case mobili caricate su camion e portate una nel Pavese, l’altra in Piemonte.

Attorno alle 9 sul posto era presente anche il segretario generale del Comune Nobile, oltre ai funzionati della pubblica sicurezza.

LA PRIMA GIORNATA DI SGOMBERI

LA TENDOPOLI DEL COMUNE

QUANTO COSTA LO SPOSTAMENTO