Partito lo sgombero del campo sinti

È partito questa mattina lo sgombero del campo Sinti a Gallarate. In via Lazzaretto sono arrivati mezzi del comune insieme agli agenti della polizia locale che daranno il via all’allontanamento delle famiglie dall’area a partire dalle 9.30. Vengono trasferite in via Madonna in Campagna dove sono già state montate le tende della Croce Rossa che ospiteranno le famiglie sgomberate. I posti disponibili sono circa 40. Seguiamo le fasi salienti della giornata con aggiornamenti in tempo reale.



Galleria fotografica Sgombero del campo sinti 4 di 16

ORE 12.15

Sono arrivati anche i camion per il trasporto eccezionale, adibiti allo spostamento delle casette mobili presenti nell’area di via Lazzaretto

ORE 11.45

A Gallarate è arrivata anche Dijana Pavlovic, attrice, attivista e politica serba naturalizzata italiana. Intanto si sta per spostare la prima casetta che andrà altrove

ORE 11.30

Arrivano le ruspe

ORE 11.25

Si iniziano a smontare le verande per spostare le case mobili. Nello specifico quella in foto va in un campo sinti di un’altra città lombarda

ORE 11.15

Del Comune ci sono solo funzionari, sindaco e assessori non sono presenti.

Il primo cittadino di Gallarate Andrea Cassani ha affidato a Facebook il suo commento:

ORE 10.30

Sono in corso le trattative. L’avvocato Romano che rappresenta la comunità sinti contesta la proposta del Comune che prevede un contributo una tantum di mille euro per minori e over 65, legato alla fragilità e una casa temporanea per trenta giorni.

ORE 10

Alcune famiglie stanno valutando la proposta definita dal segretario comunale Riccardo Nobile sotto la supervisione dell’avvocato Romano che rappresenta la comunità

ORE 9.50

Gli agenti della polizia locale stanno entrando nel campo

ORE 9.40

Il clima diventa teso. L’avvocato Romano, che rappresenta la comunità, ha proposto un trasferimento graduale con bimbi e anziani nelle tende o in altre strutture per 30 giorni. Gli alloggi di emergenza, però, sono fuori Gallarate e hanno tempo fino alle 15 di oggi per presentare domanda.

Sono presenti nell’area agenti della polizia locale e personale della Croce rossa. Non si avverte tensione ma i più piccoli sono per ora nelle casette tranquillizzati dalle madri.

Negli ultimi giorni, davanti al fallimento di ogni trattativa per evitare lo sgombero, i sinti avevano cominciato a ridurre l’area occupata e a smontare la chiesa (i sinti sono evangelici e hanno una chiesa che funge anche da punto di ritrovo, ndr).

Sono circa cento le persone che oggi dovranno muoversi da via Lazzaretto: per molte di loro è previsto il rifugio temporaneo nelle tende della Croce rossa innalzate nell’area del magazzino comunale di via Pacinotti, nel quartiere di Madonna in Campagna, vicino al santuario. Altri si sposteranno con le proprie case mobili: su tutto il territorio comunale, però, vige il divieto di sosta oltre le 24 ore.