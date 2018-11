Il terzo giorno dello sgombero al campo sinti di Gallarate

Si sono concluse senza particolari momenti di tensione le prime due giornate del campo sinti di Gallarate, sgomberato dal Comune che a marzo 2018 ha contestato come abusive le roulotte e le casette posizionate nel terreno di via Lazzaretto (il campo era stato allestito dallo stesso Comune nel 2007).

Galleria fotografica Sgombero del campo sinti, terza giornata 3 di 3

La giornata di mercoledì si era chiusa con l’annuncio del ministro Salvini che vantava le ruspe a Gallarate, anche se per ora le ruspe non si sono viste. Potrebbero servire per le ultime casette non spostate, se le famiglie del campo non riusciranno a trasferirle in tempo. Alcune famiglie vivono ora sui loro mezzi fuori dal campo, altre sarebbero disponibili all’accoglienza provvisoria nelle tende allestite dalla Croce Rossa nel quartiere gallaratese di Madonna in Campagna.

Le roulotte e le casette sono state spostate dagli stessi sinti: in strada, provvisoriamente presso parenti o vendute. Nei primi due giorni ono state trasferiti una dozzina di mezzi e roulotte. Le Acli provinciali hanno proposto al sindaco una proroga, facendosi garanti, per aiutare le famiglie a trovare sistemazioni alternative.

Il sindaco Cassani, nel rispondere alla richiesta delle Acli di qualche giorno in più per trovare aree, parte da quanto visto in questi due giorni: “Il campo è ridotto ormai a un quarto, si stanno spostando autonomamente. Finché noi notiamo movimento va bene. Oggi dovrebbero muovere altre quattro casette. Ci metteranno un po’ di più con quella casetta coibentata. Ma finché vediamo movimenti…”

Anche l’associazione Nazione Rom ha scritto a Prefetto, Regione, Ministero dell’Interno e Commissione europea per chiedere lo stop allo sgombero e la convocazione di un tavolo per affrontare la questione in un altro modo. Seguiamo anche oggi l’evoluzione della situazione con aggiornamenti in tempo reale:

ORE 10.30

Le Acli stanno raccogliendo materiale per i bambini. Anche oggi i più piccoli sono stati radunati nella “chiesa”, assistiti dall’Area sociale di Croce Rossa

ORE 9.34

Adesso c’è un po’ di agitazione. “Cosa succede? Succede che il sindaco vuole farci firmare per le tende per trenta giorni, ancora come martedì mattina”, dice Giuliano Casagrande, uno dei capifamiglia rimasti. “Ma se lo scorda. Da Gallarate non ce ne andremo mai”. Continuerà lo spostamento di casette? “Adesso vediamo”.

ORE 9.08

Primo movimento della giornata. All’indomani del Decreto Salvini, la prospettiva delle ruspe ha riacceso l’interesse della stampa nazionale.