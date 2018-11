Il trasloco delle case mobili: minimo 600 euro per spostarle

Il campo di via Lazzaretto è un brulicare già alle 9.30: tutti fuori, è il giorno dello sgombero. O forse no, forse c’è tempo ancora fino al pomeriggio quando si capirà se la richiesta del Comune di dare mille euro una tantum per ciascun minore e anziano che lascerà il campo verrà accolta dalla maggioranza degli occupanti.

Nel frattempo, però, c’è già chi lavora per smontare tutto, come Adolfo e suo figlio, che nel retro è alle prese coi mobili che stanno all’interno della casa dove abita la nonna.

La casa mobile è ora vuota e il camion arriverà in tarda mattinata per il trasporto definitivo fino a Pavia, dove il capostipite vive.

La casa mobile non è un modello particolarmente grande e non costerà più di tanto: «Seicento euro» – spiega Adolfo, «ma per muovere quelle più grandi è necessario pagare parecchio per ogni provincia attraversata».

Nell’area dove trovano spazio le 16 famiglie negli ultimi giorni si è lavorato per trasportare parte delle case anche se il grosso è ancora lì: c’è la casa gialla posata sulla terra, una delle ultime che si incontrano verso il confine che dà sui campi, e c’è ancora la piccola chiesa ricavata all’interno di un edificio anch’esso mobile che viene utilizzato come luogo di culto e come sala riunioni: non c’è più la roulotte che precedeva l’ingresso.

«Quanto sta accadendo è sbagliato – commenta Adolfo col suo bastone mentre si gode i primi raggi di sole dopo il freddo dei giorni scorsi, mente il figlio lavora – è un grande caos, inutile. Non mi resta che portarmi la casa mobile a Pavia, dove ho un terreno di mia proprietà: lì nessuno mi darà fastidio».