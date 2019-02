I sinti “occupano” un nuovo terreno a Gallarate

Alcune famiglie sinti sono tornate ad occupare un terreno a Gallarate.

Sei tra roulotte e camper cono infatti comparsi nella giornata di martedì 19 febbraio in un terreno di proprietà della curia in via Aleardi, in una zona boschiva tra le case e la sede di Amsc.

Si tratta di alcune famiglie senza una sistemazione fissa dopo lo sgombero dell’area di via Lazzaretto e la sistemazione temporanea nell’albergo di Somma Lombardo, insieme ad altri nuclei famigliari che avevano ricevuto una sistemazione temporanea d’emergenza: questi hanno deciso di “rompere” prima della scadenza stabilita dal Comune di Gallarate nel 30 settembre 2019.

Le persone che si sono stabilite nell’area di via Aleardi hanno disboscato e ripulito dalle sterpaglie presenti sul terreno prima di portare le roulotte e i camper. La Polizia Locale è stata allertata e anche il Comune di Gallarate si sta muovendo per capire il da farsi: «Abbiamo notato i movimenti e li stiamo monitorando. La situazione è sotto controllo – commenta il sindaco di Gallarate Andrea Cassani –. Abbiamo verificato che il terreno è di proprietà della Diocesi di Milano, che è all’oscuro di questa occupazione (il terreno risulta affittato per uso agricolo)». Secondo quanto dicono i sinti potrebbero arrivare altre persone tra quelle sgomberate da via Lazzaretto a novembre 2018.