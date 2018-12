Da 75mila a 340: quanto è costato sgomberare il campo sinti?

Quanto costa lo sgombero del campo sinti di Gallarate? Da quando un mese fa sono iniziate le operazioni in tanti si stanno facendo questa domanda e le risposte sono diverse: viaggiano tra i 75.000 euro preventivati dal sindaco Cassani ai più di 340.ooo calcolati dal Partito Democratico passando per gli almeno 120.000 euro già spesi che ipotizza l’avvocato che sta seguendo le famiglie.

Il costo di tutta l’operazione secondo il partito democratico arriverebbe alla quota di 340.217 euro. Di questi 120.000 euro sarebbero quelli già spesi per lo sgombero e per l’accoglienza in albergo delle 69 persone che non sono andate da altre parti (e sono conti che si allineano a quelli dell’avvocato Pietro Romano, il legale che sta seguendo le famiglie sgomberate). Secondo il PD l’errore del sindaco sta nel non aver calcolato i 2.379 euro della rimozione dei manufatti, i 35mila per le demolizioni e altri 40.000 euro che sommano gli straordinari della Polizia Locale (25.000), le spese legali per il ricorso (10.000) e i minori servizi erogati per la presenza al campo sinti di 4 dirigenti comunali per 4 giorni (5.000).

Il PD mette in conto anche la fase due del piano, quella della bonifica del terreno. In queste voci si sommano 80.000 euro per la bonifica del campo a 100.000 per la demolizione delle opere realizzate dall’ex sindaco Mucci per le piazzole e gli allacciamenti. Sommando tutti questi costi il calcolo del Partito Democratico arriva così a superare di 4 volte e mezzo quanto ipotizzato dal sindaco Cassani.

Il primo cittadino di Gallarate, infatti, rispondendo ad un’interrogazione in consiglio comunale aveva stimato in meno di 80.000 euro la spesa per le casse di Palazzo Borghi. Le voci che Cassani depenna sicuramente dal suo calcolo sono i costi per la rimozione e la demolizione dei manufatti che il sindaco intende chiedere alle famiglie.