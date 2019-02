L’avvocato Romano fa i conti: “Per sgomberare i sinti il Comune ha speso 230mila euro”

Quanto è costato lo sgombero del campo sinti di Gallarate?

Quanto pagherà il Comune complessivamente? La questione è al centro dello scontro politico da ottobre scorso, quando si è capito che il sindaco Andrea Cassani sarebbe andato fino in fondo.

«Il sindaco dice in tv di aver speso 80mila euro, l’ha ripetuto a Mattino 5, ma la verità viene fuori» dice oggi Pietro Romano, legale delle famiglie sgomberate. Che sta seguendo la vicenda appunto da avvocato, ma non rinuncia a criticare nel suo complesso l’operazione di sgombero, per i costi ricaduti sulla collettività e quindi anche sul piano politico, dell’interesse collettivo.

Romano rifà il punto sulla spesa mettendo insieme la documentazione prodotta nei passaggi della vicenda in tribunale (in un caso il collegio ha respinto segnalando la competenza del Tar, pur entrando nel merito; per la denuncia penale al sindaco Cassani è stata invece chiesta l’archiviazione).

Nel dettaglio romano mette insieme diverse delibere di giunta e atti dirigenziali. «In totale si superano i 230mila euro, altro che 80mila euro», attacca. A partire dallo stanziamento (delibera 117 del 17 ottobre) per le operazioni di sgombero, per 49.380 euro. E proseguendo con le delibere 759 del 26 novembre (70.800), 766 del 27 novembre per facchinaggio-sgombero (6.100 euro), fino ai 108mila conteggiati complessivamente per trasferimento in hotel delle famiglie per un mese, carri attrezzi e altro.

È su questo piano che Romano rilancia il tema dei costi dopo lo sgombero. Mentre nel frattempo le famiglie sinti – o almeno: una parte – si sono ritrovate nuovamente insieme, stringendosi nel terreno agricolo di proprietà della Diocesi in via Aleardi. In questo caso, l’iniziativa è stata seguita dall’avvocato milanese Pia Cirillo, che aveva assistito i sinti nella prima fase, nella scorsa primavera.