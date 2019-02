Carlo Cuccia non è indagato per detenzione di armi

L’avvocato di Carlo Cuccia, oggetto di ordinanza di custodia cautelare in carcere insieme ad altre 24 persone nell’ambito dell’indagine Ossessione della Procura distrettuale antimafia di Catanzaro eseguita lo scorso 28 gennaio, precisa che al suo assistito non sono contestati capi d’incolpazione relativi all’acquisto alla detenzione di armi.

Nel primo articolo in cui vi abbiamo informato sull’operazione della Dda di Catanzaro, infatti, abbiamo attribuito al Cuccia un’ipotesi di reato per il quale non è stato indagato. A suo carico rimangono reati quali l’associazione a delinquere di stampo mafioso e altri reati nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti.