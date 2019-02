Centro Arte Danza e Simona Atzori protagonisti dello spot della Toyota ad idrogeno

Simona Atzori e il Centro Arte Danza di Olgiate Olona sono i protagonisti del nuovo spot Toyota che pubblicizza la prima auto a idrogeno del gruppo. Il video, della durata di oltre 2 minuti, è stato girato in parte all’interno della scuola di ballo del Varesotto. Simona Atzori, invece, è la testimonial italiana della casa automobilistica giapponese.

Una troupe inglese di oltre venti persone ha invaso, nel mese di setttembre, il Centro Arte Danza di Olgiate che è diventato per una giornata il set cinematografico per la pubblicità della nuova macchina ad idrogeno della Toyota. “Un passo alla volta tutto è possibile”.

Testimonial d’eccezione per la campagna pubblicitaria Toyota è Simona Atzori, amica del centro arte danza da tantissimi anni. Simona è la testimonial italiana Toyota. Fotografi e registi hanno fatto numerosi sopralluoghi nel mese di agosto e settembre dello scorso anno ed hanno riscontrato nelle sale del centro arte danza il luogo adatto per raccontare la storia in danza di cui Simona è protagonista.

«Tanta soddisfazione anche per noi, perché è la continua dimostrazione della bellezza delle sale danza che affascinano sempre tutti e che sono un meraviglioso luogo per studiare danza» – commentano dalla scuola.