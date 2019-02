«Cerchiamo ex alunni dell’alberghiero di Stresa»

La scuola alberghiera di Stresa è un’istituzione, una storica scuola frequentata negli anni da migliaia di allievi. “L’Istituto “Erminio Maggia”, chiamato affettuosamente dai suoi ex-allievi “La Scuola di Stresa”, nacque nel 1938 come “Corso biennale di Avviamento professionale Alberghiero” (si legge nel sito). Un tempo aveva anche un pensionato, che oggi non è più attivo, e dalla sua nascita è diventata il fulcro dell’insegnamento nel settore turistico-alberghiero.

Ora i suoi ex alunni stanno organizzando un ritrovo dopo quasi vent’anni tra ex allievi e professori della scuola alberghiera di Stresa.

Grazie al passaparola e i social hanno recuperato nominativi di compagni del percorso scolastico che va degli anni 1995 al 2000. Dopo un primo ritrovo circa un anno fa, il gruppo ha pensato di organizzare un pranzo con alcuni professori che hanno seguito gli alunni nel percorso scolastico.

La data fissata per il ritrovo è il 10 marzo al collegio Rosmini di Stresa. Si troveranno gli ex alunni del gruppo “Quelli diplomati nel 2000 e non solo…” insieme a una quindicina di docenti. I promotori della simpatica iniziativa stanno ancora cercando persone che abbiano frequentato la scuola e vogliano partecipare all’incontro. Se foste tra quelli, potete contattare Marco a questa email: marco4x4@hotmail.it