Ciaspolata al Lago Sangiatto nel parco Devero – Veglia

Domenica 3 marzo il CAI Luino propone una escursione con le ciaspole nel Parco Regionale del

Veglia-Devero; un ambiente alpino di rara bellezza dominato dai massicci del Cervandone, Pizzi

della Rossa e Crampiolo.

L’itinerario si snoda tra dolci pendii, pinete, laghetti alpini, piccoli villaggi resi ancora più belli dal

soffice manto nevoso che li ricopre.

L’escursione semplice alla portata di tutti richiede solo un minimo di allenamento.

Itinerario: Alpe Devero 1630 m – Corte d’Ardui 1760 m – Alpe Sangiatto 2010 m – Crampiolo

1767 m – Lago delle Streghe 1780 m – Alpe Devero 1630 m

Tempo escursione ore 6.00/6.30 – dislivello 500m – difficoltà WT2

Organizzatori Patrizia – Gianluigi

Programma

Ritrovo ore 6,50 presso il posteggio Porto Lido in via Dante a Luino

Partenza ore 7.00 precise per proseguire con mezzi propri per Laveno (traghetto) – Alpe Devero

Abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate (ARVA e sonda consigliate)

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto – traghetto – posteggio a pagamento Alpe Devero

Avvertenza: ogni partecipante alla escursione è responsabile della propria incolumità

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino sono consentite

solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una

reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare all'escursione è necessario aderire ad una

formula assicurativa giornaliera, proposta dal CAI Nazionale, al costo di € 10, da effettuarsi il

giovedì sera presso la sede sezionale del CAI Luino aperta dalle 21 alle 22.30 in via B. Luini 16

Luino

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it;

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it;

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it;