I Cinquestelle luinesi: «È l’amministrazione dei “faremo“»

Gli attivisti Cinquestelle di Luino hanno inviato una nota alla stampa in merito alle critiche rivolte all’amministrazione comunale, comunicato che pubblichiamo integralmente.

Giunti quasi al termine del mandato Pellicini, ci sentiamo di tirare le somme in un momento non inquinato dalla fase pre-elettorale che tipicamente è caratterizzato da una serie di “buone azioni” della maggioranza che mira a far dimenticare insuccessi e delusioni.

Consideriamo quindi ad oggi, dopo 9 anni di amministrazione Pellicini come è cambiata la nostra Luino.

L’ospedale: continua l’inesorabile decadimento della struttura sia in termini fisici, ad esempio il tetto e la vergognosa situazione dell’area prelievi, che di personale e di conseguenza di servizi. Tutto questo però, difeso e salvaguardato dalla quota leghista del luinese che in filotto con Regione, tranquillizza e incoraggia.

Turismo: drastica diminuzione di eventi di richiamo, ci stupisce in particolare la meraviglia di Ascom a commentare l’insuccesso del periodo natalizio… Perché famiglie e turisti dovrebbero trascorrere i pomeriggi di shopping a luino? Cosa è stato offerto agli avventori per distinguersi dalla concorrenza? Come il comune e Ascom sono stati vicini ai commercianti?

D’estate invece? L’unica cosa che possiamo constatare è che sia il comune che Ascom oltre a non aver investito un euro sul progetto Via Lago, non ne hanno nemmeno incoraggiato

lo sviluppo.

Un fiasco lo IAT in una posizione improbabile peraltro quando è aperto…

Commercio: negozi che chiudono, supermercati che aprono. Alti costi di plateatico e tasse rifiuti.

Industria: chiusa Imf, Masci…

Scuole: note le vicende sugli aumenti dei costi della mensa, dei vari furti negli istituti e delle decine di segnalazioni della minoranza su carenze riguardanti la sicurezza.

Ambiente: scarichi incontrollati sversano nel lago in più episodi, creando non poco imbarazzo ai Luinesi e disprezzo dei turisti.

Continuo abbandono di immondizia in diversi luoghi della città senza mai individuare un responsabile.

Ferrovie: arrivata AlpTransit di soppiatto, senza che nessuno avvisasse opportunamente i cittadini… Un pericolo che ancora oggi cerca soluzioni per la protezione di scuole, ospedale e tutto ciò che sorge nelle vicinanze della linea dove passano ogni giorno, materiali tra i più pericolosi.

Linea passeggeri? Una vergogna, crediamo sia la sintesi più opportuna.

Strutture: palazzo Verbania, diventata la panacea di tutti i mali vede una spesa esorbitante oltre che un periodo incredibilmente lungo di ristrutturazione, ancora oggi incompiuta.

La stazione va a pezzi e gravi carenze le possiamo trovare nella struttura sportiva Le Betulle.

Mentre si parla di un nuovo palazzetto…

Parco al Lago? Bello! Certo, vuoi mettere con un parcheggione in terra battuta o una lingua di asfalto? Grazie tante ma… caspita sorge l’unico bar sul lungolago che ha il fabbricato davanti verso il lago e e i posti a sedere verso la strada… Ma… quella piazza in centro così nuda e intoccabile che valore aggiunto da al nostro lungolago? Quale funzione?

Divieti: fumare, bere nel vetro, giocare a palla e fuochi d’artificio (se non organizzati da Ascom)… mai vista una multa…

Disabili: tante parole ma di togliere le barriere architettoniche non se ne parla…

Sicurezza: la maggioranza aveva annunciato dopo nostre critiche sul tema che entro novembre sarebbe stato pronto il piano di acquisto per nuove telecamere, dato che come risaputo l’impianto Luinese è carente… ma non lo è da adesso… lo è da anni… alle dichiarazioni ancora nessun seguito…

Veniamo alla elisuperficie; ora il vanto è di aver trovato i soldi per la manutenzione straordinaria… Ok ma chi se lo è dimenticato per anni dopo aver assistito alla sua dismissione?

Bilancio: trascurando i molti errori sui conteggi delle tasse inviati ai cittadini, ancora oggi nulla è dato sapere su un importante ammanco di denaro, si parla di qualche centomila euro che pare una dipendente del comune sia riuscita a sottrarre eludendo i controlli del responsabile. Comprensibile la discrezione ma immancabile la trasparenza, no?

Desideriamo però congratularci con un assessore per il lavoro svolto. La Franzetti ha portato a casa la restrizione degli orari per l’uso delle macchinette mangiasoldi e questo non era facile. Un plauso anche per l’impegno verso i più deboli e speriamo che il Reddito di Cittadinanza dia un sostanziale contributo alla nostra caparbia assessora….

Il resto? Fumo negli occhi… Qualche progetto sbandierato per un futuro che nemmeno il cielo sa se sarà possibile realizzare…

Parola d’ordine:”Faremo”

Attivisti M5S Luino