Consumo di suolo: scontro sulla zona d’espansione verso Sciarè

Ma il Piano Regolatore di Gallarate tornerà a consumare suolo “vergine”? Il centrosinistra dice di sì, la maggioranza nega.

Il punto di partenza è il Pgt attuale, delineato nel 2014-15 dall’amministrazione Guenzani e che ora il centrodestra vuole ritoccare. L’opposizione ha tirato fuori una questione procedurale (relativa al bilancio ecologico), per sottolineare però un dato facilmente comprensibile: il consumo di suolo.

In commissione l’assessore Alessandro Petrone ha risposto ai dubbi del centrosinistra – Pd e lista civica Città è Vita – parlando di «epic fail» e ribadendo che la Variante risponde a tutte le norme regionale (qui la replica di settimana scorsa). L’opposizione – sollecitata dal sindaco Cassani che sfidava a «indicare il fazzoletto» di terreno reso edificabile – però è entrata anche nel merito: portando il caso della grande area nella zona di Sciarè.

«Il sindaco dice che non è vero, sfida a trovare il ‘fazzoletto di terreno’ che sarà preda del cemento» rilancia oggi il Pd gallaratese. Che appunto mette al centro quei 232.851 metri quadri «chiaramente individuati nel Pgt» in zona Sciarè. «Più o meno la dimensione del centro di Gallarate – quantificano i dem – indicati con precisione nella contabilità delle aree del bilancio ecologico».

«Dopo l’approvazione della Variante lì non si potrà costruire nulla, se non dopo accordo di programma» ha ribattuto Cassani. «È un’idea futuribile».

Gioca facile per il Pd replicare nel merito: se esiste una previsione, c’è anche un orizzonte di edificazione, anche se non immediato, su quei 232mila metri quadri. «Dovranno sì essere sbloccati da un accordo di programma con la Regione… Ma che ragione ci sarebbe di candidare quelle aree alla trattativa con la regione se non ci fosse la pazza voglia di costruirci sopra? Tutto legittimo, per carità, ma non vengano a dirci che hanno a cuore la salute del territorio e quindi dei cittadini».