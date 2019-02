Curcuma: la spezia che aiuta davvero a dimagrire

La curcuma è una pianta originaria dell’Asia, dalla cui radice si ricava l’omonima spezia dal caratteristico colore giallo, spesso confusa con lo zafferano ma decisamente diversa. Chiamata anche “la regina delle spezie”, la curcuma è stata introdotta anche in Europa e sono diversi decenni che la si può trovare nei negozi specializzati così come nei supermercati. Quello che però in molti non sanno della curcuma è che questa saporita polvere gialla è ricca di proprietà benefiche, apprezzate soprattutto dai nutrizionisti. Diversi studi hanno infatti dimostrato che le sostanze contenute nella curcuma, e in modo particolare la curcumina, agiscono bruciando il grasso e svuotando le cellule adipose in modo da eliminare l’adipe localizzato anche nei punti più difficili. È per tale motivo che questa spezia è diventata particolarmente popolare, ma è bene fare alcune precisazioni perché la curcuma in sé, aggiunta ai piatti per insaporirli, risulta scarsamente efficace nella perdita di peso. Per ottenere un reale effetto dimagrante bisogna assumerla nel modo corretto ed abbinare anche una dieta sana ed equilibrata, oltre all’attività fisica.

Curcuma: come assumerla per dimagrire

Se vogliamo assumere la curcuma per giovare dei suoi effetti dimagranti, dobbiamo innanzitutto ricordare che la spezia così com’è non è sufficiente. Il problema maggiore è che questa polvere gialla va aggiunta ai cibi in quantità minime, altrimenti qualsiasi alimento diventerebbe immangiabile! È per questa ragione che sarebbe impossibile riuscire ad assumere sufficienti quantità di curcuma, utili ai fini di un effettivo dimagrimento, con la sola alimentazione.

Non a caso, in commercio si trovano numerosi prodotti dimagranti che contengono tra i maggiori ingredienti proprio la curcuma. Si tratta di integratori, spesso naturali e con pochissime controindicazioni, che risultano effettivamente efficaci. Se quindi vogliamo assumere la curcuma per dimagrire e giovare del suo effetto brucia grassi, dobbiamo per forza di cose cercare un integratore che contenga il suo principio attivo, meglio ancora se abbinato ad altre sostanze naturali che ne possano aumentare l’efficacia.

Particolarmente popolare di questi tempi è l’integratore curcuma e piperina, che di recente ha riscosso un enorme successo perché realmente efficace e naturale. Questo prodotto associa un ingrediente come la curcuma alla piperina, una sostanza in grado di stimolare la secrezione gastrica e favorire la digestione. Ma la caratteristica più interessante di questo alcaloide è che, se viene associato alla curcuma, è in grado di favorirne l’assorbimento da parte dell’organismo. L’idea di abbinare queste due sostanze in un unico integratore è quindi stata geniale e si è rivelata realmente efficace nella lotta contro l’adipe.

Con la curcuma si riesce davvero a perdere peso?

Con la curcuma quindi si può realmente perdere peso, ma non solo: si può sconfiggere il grasso accumulato anche nei posti più difficili. Bisogna però sempre ricordare che parliamo di sostanze utilissime e naturali, che aiutano parecchio ma che al tempo stesso non fanno miracoli. Se vogliamo ottenere dei risultati evidenti, dobbiamo sempre cercare di seguire una dieta equilibrata e sana, non dimenticando mai che un po’ di attività fisica va sempre fatta perché la sedentarietà è la nemica numero uno per chi vuole davvero dimagrire.