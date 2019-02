Dietrofront Varese: biancorossi in campo contro la Castanese

La situazione del Calcio Varese continua a regalare colpi di scena. Dopo una settimana senza novità, senza allenamenti ma con una depressione sempre maggiore, calciatori e staff biancorosso – con un comunicato ufficiale – hanno dichiarato nella giornata di giovedì di non scendere in campo fino a quando la situazione societaria non fosse tornata alla normalità.

Oggi – sabato 9 febbraio – l’ennesimo colpo di scena: la squadra ha deciso di tornare sui propri passi e domani (domenica 10 febbraio ore 14.30) scenderà in campo a Viggiù – campo scelto per sopperire all’impossibilità di giocare al “Franco Ossola” – contro la Castanese.

Non si conoscono nei dettagli i retroscena di questo dietrofront, ma tant’è, il dado è tratto e la squadra scendendo in campo domani eviterà la sconfitta 3-0 a tavolino con annesso punto di penalizzazione. A quanto pare, da fonti vicine a ciò che è rimasto della società, la decisione di scendere in campo è stata presa solo per senso di responsabilità e non perché qualcosa si è effettivamente mosso a livello di club.

Quale sarà la formazione che sfiderà i neroverdi è un’altra incognita. In porta dovrebbe esserci il giovane Martignoni (Scapolo è ancora alle prese con la convalescenza dall’appendicite e Calandra è tornato a casa), in difesa dovrebbero esserci Lonardi, Simonetto, Travaglini e Bianchi, a centrocampo Gestra e un rinforzo dalla Juniores, mentre in attacco spazio a Scaramuzza, Lercara e Mondoni dietro a Silla. Non ci sarà il rientro in città nè dei siciliani Moceri e Marinali, nè di Conti. Da valutare anche la presenza di Idrissa Camara: il capitano ha lasciato la città ma non è ancora rientrato in patria.

VareseNews sarà presente a Viggiù per raccontarvi la giornata in diretta (GUARDA QUI). Potrete come sempre commentare e interagire live con l’hashtag #DirettaVn.