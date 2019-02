DigitaLife, lungo servizio al Tg2 Weekend

È andato in onda sabato 16 febbraio un lungo approfondimento sul docufilm DigitaLife, prodotto da Varesenews con Rai Cinema. Diversi minuti del programma settimanale del Tg2 sono stati dedicati al film diretto da Francesco Raganato nel quale si racconta come Internet e il digitale hanno cambiato la vita di tutti i giorni. In studio era presente il regista, intervistato dalla giornalista Simona Burattini.

Qui è possibile vedere tutta la puntata di Tg2 Weekend del 16 febbraio. L’intervento su Digitalife parte al minuto 7.

Durante il servizio sono state presentate alcune delle 50 storie presenti nel film, taccando diversi temi. Come l’industria 4.0 di Riccardo Comerio, la scuola con Terre Des Hommes che con Internet ha portato i bambini a classe in Nicaragua. E ancora: il racconto di Andrea Pagliaro che, a causa di una malattia, non ha potuto frequentare la scuola, ma era presente virtualmente alle lezioni grazie a un robot. Ma anche l’atleta Sara Bartolasi che, grazie alla Elmec e alla stampa 3D, ha trovato la propria seduta ideale sulla canoa.

Digitalife è ancora in distribuzione nei cinema italiani. Il prossimo 4 marzo sarà proiettato al Cinemino di Milano, il 7 a Pietra Ligure, mentre il 14 alla Milano Digital Week. Tutto il programma delle proiezioni è disponibile su www.digitalife.org.