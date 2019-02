Due scrittrici all’aperitivo culturale in biblioteca

Proseguono gli appuntamenti della “rassegna aperitivo” con l’autore presso la Biblioteca Comunale “E. Gallico di Cocquio Trevisago, in via Motto dei Grilli: dopo il successo dell’ultimo incontro in occasione della commemorazione del Giorno della Memoria, che ha visto il fumettista Franco Luini presentare la graphic novel Restiamo Umani, sabato 23 alle ore 17 sarà la volta di un appuntamento… in rosa.

Saranno infatti due scrittrici a presentare i loro libri: Vittoria Maria Passera, autrice di “Amori, Tradimenti, Arrosto e Champagne, un diario di bordo di cuori infranti”, appuntamenti mancati, liti taglienti tra tre figure femminili e… un uomo dalle mille facce; Anna Allocca presenterà invece il suo ultimo romanzo, Chimica Impura, nel quale le indagini per un omicidio svelano segreti nascosti tra le vie di una tranquilla cittadina di provincia

del Varesotto.

Come di consueto l’ingresso è gratuito e il tutto si concluderà con un aperitivo.