Ex Isotta Fraschini: asta deserta. Parla l’assessore Castelli

Quarta asta deserta per la vendita dell’ex Isotta Fraschini l’area dismessa saronnese tra via Milano e via Varese. Ieri per l’ennesima volta alla scadenza dell’asta non sono arrivate offerte.

Il primo passo sarà un ulteriore ribasso. Originariamente i periti hanno valutato l’area 20 milioni di euro e considerando che probabilmente saranno necessari almeno 9 milioni di euro per la bonifica dei terreni si era partiti da una base d’asta di 11 milioni di euro. In tutte le aste andate deserte il prezzo si è progressivamente ridotto tanto che alla prossima, la quinta, che verosimilmente si terrà a giugno si partirà da una base d’asta di 4.505.600 euro con un’offerta minima 3.379.200 euro.

A commentare la situazione l’assessore all’Urbanistica Lucia Castelli:”Formalmente al Comune di Saronno non è stato comunicato nulla in merito all’asta, che si apprende essere andata deserta, riguardante l’ex Isotta Fraschini. È certo che l’area ex Isotta Franchini riscuote grande interesse tra gli investitori. L’auspicio è che coloro che vorrebbero realizzare investimenti su quel comparto non si lascino scoraggiare da alcuni aspetti che paiono negativi. L’amministrazione comunale è sempre stata disponibile ad un dialogo costruttivo con chi vorrà riqualificare quell’area l’area collocata nel cuore di Saronno”.