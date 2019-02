Fabrizio Sala in missione In India per le imprese lombarde

Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione delle imprese è andato in missione istituzionale in India. Lo scopo della missione è la firma del protocollo di intesa con lo Stato del Bengala Occidentale per promuovere cooperazioni imprenditoriali.

La collaborazione riguarderà la cooperazione industriale, ricerca e innovazione, promozione e scambio di esperienze nei campi della crescita industriale e della tecnologia, scambio di informazioni sulle agevolazioni per manifestazioni fieristiche, esposizioni, missioni imprenditoriali e sistemi informativi per il business. La firma del protocollo arriva dopo un incontro avvenuto lo scorso settembre tra il primo ministro del Bengala Mamata Banerjee e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Regione Lombardia è stata ospite d’onore a Calcutta e l’intesa è stata presentata nel corso della manifestazione “Bengal Global Business Summit 2019″. Presenti al meeting delegati da oltre 35 Paesi di tutto il mondo. «L’interscambio della Lombardia con l’India nel 2017 – ha sottolineato il

vicepresidente Sala – ha toccato quota 2,79 miliardi di euro e i dati del primo trimestre 2018 confermano una continua crescita, pari al +19% rispetto al 2017. Con l’Intesa vogliamo rafforzare

l’export della Lombardia in questo Paese in cui c’è tanta voglia dei nostri prodotti e delle nostre capacità».

«Si tratta di creare opportunità per le nostre imprese – ha aggiunto Sala – valorizzare

l’internazionalizzazione e promuovere collaborazioni nella fattispecie con il Bengala, uno degli Stati più emergenti dell’India».

Il vicepresidente Sala ha avuto l’occasione di presentare lo scenario economico di Regione Lombardia durante la “country session” dedicata all’Italia insieme all’ambasciatore d’Italia in India Lorenzo Angeloni e al console generale d’Italia a Calcutta Damiano Francovigh.