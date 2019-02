Furti e truffe, il sindaco mette in guardia

Dopo gli ultimi episodi di furti, il sindaco di Golasecca Claudio Ventimiglia mette in guardia i suoi concittadini.

«In queste ultime settimane si sono verificati alcuni casi di furti (e tentati furti) in abitazione in Golasecca. Quelli portati a compimento sono stati in via G.Garibaldi e da ultimo ieri in via G.Puccini. Gli autori dei fatti/reato sono per lo più uomini di giovane e media età, vestono abbigliamento scuro ed hanno al petto un non meglio descritto tesserino di riconoscimento».

Si presentano al cospetto delle vittime (per lo più anziani soli in casa) dicendo loro di essere mandati dal Comune oppure da gestori di varie società (Enel, Gas, Alfa ecc.) per poi circuirli, truffarli e derubarli. «Premesso quanto sopra, si chiede la massima collaborazione da parte degli iscritti al Controllo del Vicinato cittadino ed a tutta la cittadinanza, di segnalare persone e auto sospette che si aggirano per il paese, descrivendo in modo più chiaro possibile i soggetti, i mezzi da loro utilizzati (modello, colore e targa) e quant’altro di utile da fornire alle Forze dell’Ordine. Ringrazio sin da ora tutti per la preziosa collaborazione».