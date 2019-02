Il giardino dei sogni: idee per un arredamento da esterni mozzafiato

Soluzioni di design: l’arredamento per il giardino perfetto

Il giardino è una delle aree della casa che si prestano facilmente alla modifica dal punto di vista dell’arredamento. Dotato di caratteristiche uniche, legate al fatto che si tratta dell’unica area domestica esposta completamente all’aperto, il giardino consente di adottare misure per esaltarne la linearità e la geometria, nonché per impreziosire le aree verdi che lo costituiscono.

All’interno di un giardino possono trovare spazio prati di dimensioni variabili e piante, ma anche delle siepi, una vasca idromassaggio da esterno, un gazebo o un dehors e quant’altro, tutti elementi che concorrono insieme a migliorare la qualità visiva ed estetica dell’ambiente in questione.

Tuttavia, per arredare un giardino bisogna tenere conto di come gli stessi arredi si adatteranno allo stile della casa: per fare un esempio banale, l’installazione di un dehor minimalista non risulterà particolarmente indicata per un’abitazione realizzata in stile tradizionale, con mattoni faccia a vista e tetto a coppi.

Andiamo alla scoperta di alcune valide idee per arredare il proprio giardino in maniera impeccabile, così da trasformarlo in un vero e proprio salottino.

L’installazione dei lampioncini in giardino

Una delle idee di arredamento più apprezzate da coloro che possiedono un giardino domestico è l’installazione dei tipici lampioncini.

Al giorno d’oggi, il mercato dell’illuminotecnica mette a disposizione un’ampia gamma di lampioncini, dai modelli classici a quelli più moderni: i primi sono caratterizzati da una forma più rigorosa e tradizionale, rispecchiando le linee tipiche dei lampioni che si possono osservare nell’arredo urbano del centro storico di una qualsiasi città; i secondi, invece, si contraddistinguono per una forma più slanciata e più povera dal punto di vista artistico, presentandosi come dei paletti minimalisti da collocare con grande facilità nel giardino.

L’ideale sarebbe di installare i lampioncini in maniera tale che questi seguano il vialetto che collega l’entrata della casa all’uscita su strada: in questo modo, il viale in granito risulterà perfettamente illuminato nelle ore notturne, sia che si proceda con l’installazione dei lampioncini classici, sia che si preferiscano i modelli moderni.

La collocazione di un dehor in giardino

Altra idea perfetta per arredare al meglio il proprio giardino, rendendolo un’area di grande valore dal punto di vista del design, è quella di collocare un dehor.

Il dehor è lo spazio ideale in cui trascorrere le giornate estive: può riparare dalla pioggia grazie al tetto, e al tempo stesso consente di lasciarsi rinfrescare dall’aria. Al giorno d’oggi, i dehor vengono venduti in forme e dimensioni differenti, prevalentemente in modelli prefabbricati, ma non si escludono i modelli da mettere in piedi pezzo per pezzo a discrezione del proprietario dell’abitazione.

L’installazione di un dehor all’interno del giardino di casa, qualora vi sia lo spazio necessario per la collocazione dello stesso, consente di migliorare notevolmente l’aspetto delle aree verdi, a patto che, come in precedenza, si tenga conto dello stile estetico dell’abitazione.

L’installazione di sedie, poltroncine e tavolini da giardino

Installare un dehor è un ottimo modo per aumentare il valore del proprio giardino, certo… ma non vanno dimenticate le sedie, le poltroncine e i tavolini da collocare sia all’interno sia all’esterno dello stesso.

Essendo collocati nel bel mezzo delle aree verdi, gli elementi in questione risulteranno particolarmente visibili per gli ospiti che avranno il piacere di entrare nella vostra abitazione, motivo per cui è di fondamentale importanza procedere con una scelta accurata e appropriata di ogni singola componente di arredo.

Ma come scegliere le sedie e le poltroncine più adatte? E per quale tipologia di tavolino optare? Partiamo dalle sedute. Come già riferito nei paragrafi precedenti, è lo stile dell’abitazione a influire in maniera notevole dal punto di vista della scelta degli arredi.

Si ponga il caso in cui vi sia la necessità di arredare il giardino di una casa moderna, caratterizzata da uno stile fortemente minimalista e scevro da qualsiasi particolare artistico ed eclettico: in questo frangente si dovrà optare per un arredo raffinato, privo di colori sgargianti e motivi decorativi vivaci.

Il discorso vale anche per i tavolini. In linea di massima, il mercato degli arredi offre tavoli in legno, in plastica o vetro. Il tavolino in legno risulterà più indicato per impreziosire un dehor tradizionale, mentre la variante in plastica (colorata o meno) è perfetta per risaltare l’arredamento di un’abitazione moderna. La raffinatezza del vetro, invece, è l’ideale per le già citate case minimaliste: il tavolino in questione renderà il giardino un luogo di classe.

Ombrelloni da giardino e illuminazioni accessorie

Infine, veniamo a descrivere altri due elementi fondamentali dal punto di vista dell’arredamento di un giardino: gli ombrelloni e le illuminazioni accessorie.

Gli ombrelloni ricoprono un ruolo essenziale nelle aree verdi domestiche, in quanto consentono di riparare gli inquilini sia in caso di forte sole che in caso di pioggia. Le illuminazioni, invece, a differenza dei lampioncini svolgeranno un ruolo pressoché decorativo.

Per quanto riguarda gli ombrelloni, questi andranno scelti in maniera tale da adattarsi allo stile di sedie, poltroncine e divanetti, senza tralasciare la colorazione del dehor: sempre meglio abbinare il telo degli ombrelloni alle tonalità del dehor stesso.

Per quanto riguarda le illuminazioni, il consiglio è di optare per colorazioni differenti secondo le aree da illuminare: luci chiare e fredde saranno più indicate per esaltare le forme delle piante, mentre le luci calde saranno perfette per decorare e illuminare gli spazi in cui si trascorrerà maggiormente il proprio tempo. In entrambi i casi, l’illuminazione sarà resa possibile dall’installazione di luci filari.