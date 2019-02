Giochi per i bimbi ricoverati, al via la raccolta

L’associazione “Insieme ad Andrea si può-Onlus” vuole pensare ai piccoli ricoverati in ogni periodo dell’anno, anche in primavera.

“Regala un sorriso a un bambino ammalato di tumore” è la parola d’ordine: acquistando un gioco, per rendere la loro lunga degenza un po’ meno triste ai bambini che purtroppo saranno costretti a rimanere in ospedale per potersi curare e tenersi stretta la loro fragile vita.

Quattro le indicazioni generali da seguire: i giocattoli non devono essere usati, possibilmente non devono essere peluche (portatori di acari e germi), non sono consigliate mollettine ed elastici per capelli, i giochi non vanno incartati. La raccolta termina al 31 marzo.

Nei reparti di ematologia e oncologia pediatrica sono ricoverati bambini dagli zero ai diciott’anni, per questo l’invito è a pensare ad un dono anche per i ragazzi un po’ più grandicelli, ma bisognosi di affetto e attenzione.

Per idee su cosa acquistare coinvolgete i vostri figli, nipoti, amichetti, perché oltre ad essere un bellissimo modo per avvicinare i giovani nel mondo della solidarietà, sapranno sicuramente cosa ad un bambino o giovane piace.

Per la consegna dei giochi, si può portarli al punto informativo dell’associazione, in Piazza Mazzini 11 a Jerago con Orago, il martedì, giovedì e sabato mattina dalle ore 9:30 alle 12:00, per altri giorni e orari, previo appuntamento telefonando al n. 346 3592361.

Chi vive lontano ma vuole contribuire con un dono per un bimbo malato può spedire il suo regalo a Insieme ad Andrea si può- Onlus Via Vignoli 6, 21040 Jerago con Orago.